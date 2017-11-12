Военный комиссариат Сочи направит в войска ЮВО более 400 новобранцев осеннего призыва 2017 года

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Военный комиссариат г. Сочи в ходе осенней призывной кампании 2017 года направит на военную службу более 400 новобранцев.

Сочинские призывники распределены по всем родам и видам Вооруженных Сил России – РВСН, ВДВ, ВКС и ВМФ.

Более 70 процентов новобранцев будут проходить военную службу в Южном военном округе. Около 20 человек отправятся в Войска национальной гвардии Российской Федерации, а до 10 призывников поступят на службу в ФСО и Президентский полк.

Профессиональным образовательным учреждением «Лазаревская автошкола ДОСААФ России» более 50 человек, из числа всех новобранцев, подготовлены по военно-учетной специальности - водитель.

Молодое пополнение будет прибывать к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Согласно графику первая группа сочинских новобранцев была отправлена из военкомата 20 ноября. Крайняя торжественная отправка молодого пополнения состоится 15 декабря.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа