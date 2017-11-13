Транспортные полицейские Новороссийска поздравили фронтовиков – ветеранов МВД со 100-летием советской милиции

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10 ноября сотрудники Новороссийского ЛО МВД России на транспорте вместе с председателями Общественного совета и совета ветеранов Александром Манякиным и Геннадием Шапедько пришли в гости к ветеранам МВД и ВОВ. Ветераны Великой Отечественной войны - Михаил Ульянович Чипиленко и Пётр Иванович Лепейко, долгие годы прослужившие в транспортной милиции Новороссийска, встречали коллег в добром здравии и с хорошим настроением.

В честь 100-летия со дня образования советской милиции гости вручали цветы и сладкие подарки, а также желали каждому ветерану крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии на долгие годы, душевного спокойствия, заботы, уважения и почитания со стороны родных и близких людей.

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Ветераны рассказывали о наиболее ярких страницах своей милицейской биографии, делились воспоминаниями о службе и благодарили за оказанное внимание со стороны товарищей.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте