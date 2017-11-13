Лучших транспортных полицейских наградили в морском культурном центре Новороссийска

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Более двухсот сотрудников и ветеранов Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте 10 ноября – в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации чествовали в морском культурном центре города-героя. 2017 год стал юбилейным для советских милиционеров, отдавших большую часть своей жизни службе на благо страны и борьбе с преступностью.

В честь 100-летия со дня образования постреволюционной Советской милиции свои заслуженные награды: почётные грамоты, медали и очередные звания транспортным полицейским вручал начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов и глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Обращаясь к личному составу, Олег Абрамов отметил, что в 2017 году на территории оперативного обслуживания транспортными полицейскими не допущено ни одного тяжкого преступления. И все это, благодаря ежедневной слаженной работе подразделений и сделанному упору на профилактику преступлений и правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры.

За неоценимый вклад в воспитание молодого поколения стражей порядка, слова особой благодарности звучали в адрес ветеранов ведомства. Погибших при исполнении служебного долга боевых товарищей присутствующие почтили минутой молчания. В завершении выступления, руководитель пожелал личному составу здоровья, успехов в службе и новых звезд на погонах.

Поздравить транспортных полицейских с профессиональным праздником в этот день пришли многочисленные гости - представители Думы и Администрации города-героя Новороссийск, прокуратуры, силовых структур, казачества, портовых и градообразующих предприятий. Также к присутствующим обратились председатели Общественного совета и ветеранского движения Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Для гостей мероприятия был организован яркий праздничный концерт с участием лучших коллективов города.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте