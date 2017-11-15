Транспортная полиция Новороссийска приглашает граждан на службу

/В России/

Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на объектах транспорта, а также охране общественного порядка.

Должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование):

- полицейский патрульно-постовой службы ЛОП на станции Новороссийск;

- командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ЛОП на станции Новороссийск.

Стоит отметить, что сотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в дежурную часть ЛОП на станции Новороссийск – ул. Жуковского дом 23, телефон: 8(8617) 768-333,

8-999-437-38-65 и 8-988-351-89-96.