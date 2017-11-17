Собор всех святых в Иерусалиме появился на российских почтовых марках

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В рамках совместного выпуска с Государством Израиль в почтовое обращение вышла марка, посвящённая Собору всех святых, в земле Русской просиявших Горненского женского монастыря в Иерусалиме.

Строительство соборного храма на территории Горненского женского монастыря в Иерусалиме началось в 1911 году и через 3 года было прервано в связи с началом Первой мировой войны. Почти 90 лет храм простоял недостроенным. Строительные работы возобновились лишь в конце 2003 года. К 160-летнему юбилею Миссии в 2007 году храм был достроен. Собор всех святых был освящен 12 ноября 2012 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

На почтовой марке номиналом 35 рублей изображен Собор всех святых. Марки размером 42х30 мм выпущены тиражом 240 тыс. экземпляров, они поступят в продажу в отделения Почты России.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Источник: Почта РФ