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Ракетчики Балтийского флота поразили объекты противника

В преддверии Дня ракетных войск и  артиллерии с расчетами «Точка-У» Балтийского флота проведена  тренировка по управлению ракетными ударами.

 

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

После пусков, в целях выхода из-под возможного ответного удара, военнослужащие осуществил маневр по смене позиционного района.

На учение привлечено около 50 военнослужащих, задействовано до 10 единиц военной и специальной техники.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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