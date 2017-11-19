Немецким оппозиционерам не удалось найти убежище в России

/В России/

В Ассоциацию родительских комитетов и сообществ (АРКС) с просьбой о помощи обратились граждане ФРГ Грисбах Андре, Карола, их двое дочерей Доминик и Юлия, у которых четверо детей: Андре Лука (10 лет), Хана Катарина (3 года), Луна Мари (2 года), Марек Александер (почти 2 года). Им пришлось срочно выехать из Германии 30 декабря 2015 г в связи с угрозой отобрания всех детей по необоснованным причинам. В настоящее время они подали заявление на временное убежище в г. Калуга, на которое на днях (17.11.17) получили отказ с указанием покинуть Россию в течение 30 дней.

Вернуться обратно в Германию означает для них навсегда потерять детей и внуков, в отношении которых было принято решение об отобрании. В Германии семья преследуется в связи с неприятием ЛГБТ сообществ и призывами на митингах против раннего сексуального просвещения детей, однополых браков, неприятия нынешней миграционной политики ФРГ, а также за критические высказывания в отношении санкций, направленных против Российской Федерации. В конце 2015 года местное ведомство по делам молодежи Югендамт предупредило их семью об отобрании четверых внуков после новогодних праздников 9 января 2016 года по причине "отсталых взглядов родителей и дедушки с бабушкой, несовместимых с воспитанием детей”.

Приехав в Россию 30 января 2015 года семья Грисбах сразу же обратилась за временным убежищем в УФМС по г. Москве. Главным Управлением по г. Москве были сделаны обязательные в таких случаях запрос в МИД, который официально подтвердил, что как германское «законодательство, так и идущая в его развитие правоприменительная практика ФРГ в состоянии весьма жестко реагировать на вызовы основам германского правопорядка. Важно не забывать, что права человека рассматриваются и используются в ФРГ в первую очередь в качестве основного инструмента продвижения т.н. «европейских ценностей». В решении об отказе во временном убежище в г. Москва основанием является тот факт, что Андре Грисбах не является официальным оппозиционером и не принадлежит к какой-либо политической партии. Действительно, в Германии он занимал активную гражданскую позицию, не являясь политическим лидером.

В Германии семья Грисбах оказалась беззащитной в угоду продвижения антироссийской истерии и так называемых европейских ценностей. В решении об отобрании детей Грисбах не предоставлено ни одного доказательства вреда и плохого к ним отношения, отсутствуют факты какого-либо невнимания к нуждам малолетних. При этом они не боятся работы и могут сами себя обеспечить, если у них будет возможность.

Андре Грисбах привез в Россию множество материалов, свидетельствующих о нарушении прав человека в Германии. По его словам, более 500 немецких семей, с которыми он имеет связь, хотели бы покинуть эту страну, так как не разделяют её политики. Но Россия не протянула руку помощи людям, которые пострадали, защищая её в Германии.

Источник: Пресс-служба Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС)