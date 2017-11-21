В Москве состоялась презентация книги цитат Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли. Высказывания. Суждения» и сайта «Патриарх говорит»

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20 ноября 2017 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Мысли. Высказывания. Суждения» и сайта «Патриарх говорит».

Наиболее яркие церковные цитаты Святейшего Патриарха Кирилла за все время его служения, начиная с принятия священного сана в 1969 году и по настоящее время, вошли в один сборник, изданный Научным центром «Русская экспертная школа».

В книге есть высказывания о богословии, Церкви и государстве, о человеке и обществе, о ценностях и мировоззрении, об истории и будущем, о смысле жизни и смысле веры. Книга составлена по тематическому принципу и снабжена большим количеством рубрик, которые значительно упрощают работу с текстом.

Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси книга «Мысли. Высказывания. Суждения» переведена в электронный формат и размещена на специально созданном сайте «Патриарх говорит». Сайт содержит рубрикацию книги и весь состав цитат. Предусмотрен поиск по цитатам, рубрикам, ключевым словам и источникам. Планируется, что сайт станет платформой для развития проекта, который будет регулярно пополняться высказываниями и суждениями Святейшего Патриарха Кирилла.

В своем выступлении составитель книги, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков отметил: «Сегодня мы представляем одновременно два больших проекта: книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, которая называется "Мысли. Высказывания. Суждения", и новый интернет-сайт, который называется "Патриарх говорит"».

По словам составителя, книга, представляющая собой сборник цитат из выступлений и проповедей Святейшего Патриарха, разделена на более чем 70 рубрик, таких, как "О Боге", "О Церкви", "Об общественной морали", "О консерватизме", "О досуге", "О модернизации" и других.

«Над изданием этой книги имели честь работать "Русская экспертная школа" и издательство "Олма", которое возглавляет Олег Ткач, — сообщил А.В. Щипков. — Работа шла более полутора лет, потому что к любому делу Святейший относится очень внимательно, в том числе он очень внимательно работал над этим изданием».

«Второй проект — сайт "Патриарх говорит" — сделан на основе этой книги "Мысли. Высказывания. Суждения". Над этим сайтом работала "Русская экспертная школа" и Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, которую возглавляет филолог священник Александр Волков. Сайт отличается от книги, хотя в основе лежит это издание. Сайт сделан живым, там очень удобная навигация, можно ходить по ключевым словам необходимой темы, и, главное, — сайт будет постоянно обновляться», — подчеркнул А.В. Щипков.

Затем выступили полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий и директор Департамента и печати Министерства иностранных дел РФ М.В. Захарова.

С заключительным словом к участникам мероприятия обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я начал писать еще в советское время, и большинство моих текстов не увидело свет. Но какие-то из них сохранились, что-то вошло в девятитомное собрание моих текстов, — рассказал Святейший Владыка. — Однако всякий раз, когда я беру в руки этот девятитомник и пытаюсь в нем что-то найти, чаще всего я откладываю его в сторону, потому что для человека занятого это довольно сложно. Действительно, надо иметь время, чтобы изучать объемные тексты, чтобы работать с книгами, и потому, глядя на собрание всех своих текстов, я воспринимал его скорее как некий мемориал, а не живую книгу».

«Вот почему, когда мне сказали, что есть идея — взять отдельные цитаты, их издать, — я подумал, что это было бы неплохо. К сожалению, сегодня у людей нет возможности читать длинные тексты, — все мы живем в условиях дефицита времени и в условиях избытка информации. А вот эта книжечка, может быть, кому-то поможет — что-то узнать, услышать, увидеть, почувствовать», — отметил Предстоятель.

«Глубоко убежден в том, что это правильный формат, и благодарю Вас, Александр Владимирович, за то, что Вы вместе со своими коллегами взяли на себя труд подготовить к изданию эти тексты. Очень надеюсь, что, может быть, они кому-то помогут», — добавил Святейший Патриарх.

Источник: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси