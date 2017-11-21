Рейтинг городов России по качеству работы общественного транспорта: исследование Domofond.ru

/В России/

Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают работу общественного транспорта в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации по качеству работы общественного транспорта.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень. Местные жители оценили общественный транспорт на 7 баллов. В качестве преимуществ они отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно».

Вторую строчку занял Грозный, также сохранивший позицию прошлого года. Жители упоминают возможность быстро «доехать до работы, базара» и «почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Замыкает тройку лидеров Ангарск, где «удобно расположены транспортные остановки». Город получил от жителей 6,5 балла.

10 лидеров рейтинга по качеству работы общественного транспорта

(по оценке местных жителей)

Место в 2017 г. Динамика к 2016 г. Город Регион Число респондентов 1 0 Тюмень Тюменская область 2071 2 0 Грозный Чеченская Республика 196 3 0 Ангарск Иркутская область 693 4 0 Армавир Краснодарский край 343 5 +2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 14855 6 +2 Москва Москва 30327 7 -2 Мурманск Мурманская область 1253 8 +3 Улан-Удэ Республика Бурятия 907 9 +12 Сочи Краснодарский край 1563 10 +22 Чита Забайкальский край 1063

Стоит отметить, что из городов с населением более 1 млн человек в топ рейтинга вошли только Москва и Санкт-Петербург. В основном миллионеры расположились во второй половине списка. Исключениями стали Екатеринбург (12 место), Казань (14), Новосибирск (21), Пермь (32) и Красноярск (33). Наиболее заметная положительная динамика по сравнению с оценками прошлого года среди городов-миллионеров зафиксирована в Новосибирске (+14 мест), а отрицательная – в Челябинске (-11).