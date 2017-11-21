Рейтинг городов России по качеству работы общественного транспорта: исследование Domofond.ru
Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают работу общественного транспорта в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации по качеству работы общественного транспорта.
Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень. Местные жители оценили общественный транспорт на 7 баллов. В качестве преимуществ они отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно».
Вторую строчку занял Грозный, также сохранивший позицию прошлого года. Жители упоминают возможность быстро «доехать до работы, базара» и «почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Замыкает тройку лидеров Ангарск, где «удобно расположены транспортные остановки». Город получил от жителей 6,5 балла.
10 лидеров рейтинга по качеству работы общественного транспорта
(по оценке местных жителей)
|
Место в 2017 г.
|
Динамика к 2016 г.
|
Город
|
Регион
|
Число респондентов
|
1
|
0
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
2071
|
2
|
0
|
Грозный
|
Чеченская Республика
|
196
|
3
|
0
|
Ангарск
|
Иркутская область
|
693
|
4
|
0
|
Армавир
|
Краснодарский край
|
343
|
5
|
+2
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
14855
|
6
|
+2
|
Москва
|
Москва
|
30327
|
7
|
-2
|
Мурманск
|
Мурманская область
|
1253
|
8
|
+3
|
Улан-Удэ
|
Республика Бурятия
|
907
|
9
|
+12
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
1563
|
10
|
+22
|
Чита
|
Забайкальский край
|
1063
Стоит отметить, что из городов с населением более 1 млн человек в топ рейтинга вошли только Москва и Санкт-Петербург. В основном миллионеры расположились во второй половине списка. Исключениями стали Екатеринбург (12 место), Казань (14), Новосибирск (21), Пермь (32) и Красноярск (33). Наиболее заметная положительная динамика по сравнению с оценками прошлого года среди городов-миллионеров зафиксирована в Новосибирске (+14 мест), а отрицательная – в Челябинске (-11).