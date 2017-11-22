Полицейские Новороссийска предупреждают жителей о мошенничествах в сфере автострахования

/В России/

При попытке приобретения электронного полиса ОСАГО, обращаясь в поисковую систему, граждане, вместо подлинного сайта страховой компании, могут попасть на «сайт – двойник». Заполнив заявку, анкетные данные и реквизиты банковского счета, происходит списание денежных средств. Спустя какое - то время интернет ресурс перестает работать.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой: будьте бдительны, проверяйте достоверность интернет ресурса при оформлении страховых полисов онлайн. Имейте ввиду что приобретение товаров через Интернет - это дополнительный фактор риска, так как чаще всего Вас просят произвести предоплату, перевести денежные средства либо указать номер счета. Не переводите денежные средства неизвестным лицам, не сообщайте коды банковских карт и пароли.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску