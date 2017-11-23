Кубанские полицейские проводят антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

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В Краснодарском крае полицейские совместно с представителями общественного совета, казачества и духовенства проводят для учащихся общеобразовательных учреждений профилактические мероприятия.

Сотрудники полиции Крыловского района встретились со школьниками и рассказали им об основных направлениях деятельности полиции в борьбе с наркоманией, разъяснили положения законодательства, регламентирующие ответственность за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В завершение встречи правоохранители показали школьникам документальный фильм о вреде наркотиков и пожелали ребятам выбрать верный жизненный путь.

В Лабинском районе полицейские провели для студентов аграрного техникума мероприятие «Кинематограф против наркотиков». Стражи правопорядка напомнили учащимся о негативном влиянии на организм человека наркотических средств, об административной и уголовной ответственности за производство, хранение, сбыт и потребление запрещенных веществ. В рамках встречи полицейские продемонстрировали ребятам фильм «Нет наркотикам», рассказывающий о последствиях потребления наркотических средств.

Полицейские Кубани напоминают жителям края о необходимости сообщать в полицию обо всех известных фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю