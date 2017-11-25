На части территории Краснодарского края ожидают морозы до минус 10. В Новоросийске ветер

/В России/

По сообщению ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 26 ноября преимущественно без осадков, местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, по восточной половине края местами до 10 мороза; днем 1-6 тепла, по югу местами до 10.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днем 3-8 тепла; по югу ночью 0...+5, днем 7-12.

В понедельник 27 ноября, на Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5; днем 7-12, 28.11 по югу до 15.