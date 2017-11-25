«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за октябрь 2017 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: октябрь 2017 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
539,6
|
2
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
412,9
|
3
|
0
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
138,7
|
4
|
+7
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
25,6
|
5
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
25,1
|
6
|
new
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
23,6
|
7
|
-3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22,9
|
8
|
+4
|
КОРОЛЕВ Олег Петрович
|
Липецкая обл.
|
21,2
|
9
|
new
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
19,9
|
10
|
new
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
18,2
|
11
|
new
|
БОРИСОВ Егор Афанасьевич
|
Саха
|
15,1
|
12
|
-3
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
14,7
|
13
|
+1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
14,5
|
14
|
-6
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
14,1
|
15
|
-5
|
КОЗЛОВ Александр Александрович
|
Амурская обл.
|
13,5
|
16
|
-3
|
ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич
|
Ингушетия
|
11,3
|
17
|
0
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
9,2
|
18
|
new
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
8,7
|
19
|
new
|
КАРЛИН Александр Богданович
|
Алтайский край
|
8,6
|
20
|
new
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
8,3
По итогам октября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ сталиРамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).
СМИ цитировали записи в блогах:
Президент Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую. В своем Telegram?канале он заявил, что экс?прокурора Крыма травят за несгибаемую волю и четкую позицию люди, не имеющие отношения к Отечеству.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что парк 850-летия в Москве открылся после благоустройства. Также Сергей Собянин опроверг сообщение главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в Telegram о возможном переносе выборов столичного градоначальника на март 2018 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что председатель Госкомитета по делам национальностей Крыма Заур Смирнов отправлен в отставку из-за неэффективности работы в сфере межнациональных отношений.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Рустам Минниханов выложил фотографию с заседания Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Рашид Темрезов сообщил, что дни Карачаево-Черкесии пройдут с 23 по 26 октября в Госдуме.
Станислав Воскресенский написал в Facebook, что намерен вывести регион в число передовых, опираясь на таланты и инициативу местных жителей.
Андрей Воробьев в Instagram поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.
Олег Королев сообщил, что ОЭЗ "Липецк" победила в двух номинациях международного рейтинга.
Алексей Цыденов рассказал, как вызывал скорую помощь прохожему.
Андрей Травников сообщил в Facebook, что приехал в Москву, чтобы принять участие в энергетическом форуме.
Егор Борисов обратился к жителям республики в связи с аварией на местной ГРЭС в Instagram и призвал "сохранять спокойствие, не распространять недостоверные сообщения, не сеять панику".
Сергей Морозов сообщил, что ульяновские власти возьмут на себя расходы на похороны летчика Юрия Медведкова, погибшего в Сирии, а также выразил соболезнования родным и близким.
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских педагогов с Днем учителя.
Дмитрий Миронов сообщил в Facebook, что работы по установке нового въездного знака со стороны Москвы остановлены.
Александр Козлов написал в Instagram, что в амурском правительстве перестало существовать министерство внутренней и информационной политики.
Юнус-Бек Евкуров написал, что опыт работы в СКФО поможет Михаилу Ведерникову на посту исполняющего обязанности губернатора Псковской области.
Антон Алиханов опубликовал в Instagram отрывок из фильма «Господин оформитель» с хештегом #эзоп. Ролик заканчивался словами «Вы уволены».
Александр Дрозденко опубликовал на своем канале в YouTube встречу с председателем регионального парламента Ленобласти Сергеем Бебениным.
Александр Карлин опубликовал в блоге пост, посвященный обновлению зеленых насаждений.
Александр Никитин разметил в Facebook фотографии улицы Рылеева в Тамбове, на которой расположена Тамбовская областная детская клиническая больница до и после строительства хирургического корпуса, который был открыт летом 2017 года.