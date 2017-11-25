«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за октябрь 2017 года

/В России/

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: октябрь 2017 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 539,6 2 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 412,9 3 0 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 138,7 4 +7 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 25,6 5 +2 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 25,1 6 new ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 23,6 7 -3 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 22,9 8 +4 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 21,2 9 new ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 19,9 10 new ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 18,2 11 new БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 15,1 12 -3 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 14,7 13 +1 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 14,5 14 -6 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 14,1 15 -5 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 13,5 16 -3 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 11,3 17 0 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 9,2 18 new ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 8,7 19 new КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 8,6 20 new НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 8,3

По итогам октября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ сталиРамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ цитировали записи в блогах:

Президент Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую. В своем Telegram?канале он заявил, что экс?прокурора Крыма травят за несгибаемую волю и четкую позицию люди, не имеющие отношения к Отечеству.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что парк 850-летия в Москве открылся после благоустройства. Также Сергей Собянин опроверг сообщение главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в Telegram о возможном переносе выборов столичного градоначальника на март 2018 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что председатель Госкомитета по делам национальностей Крыма Заур Смирнов отправлен в отставку из-за неэффективности работы в сфере межнациональных отношений.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Рустам Минниханов выложил фотографию с заседания Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Рашид Темрезов сообщил, что дни Карачаево-Черкесии пройдут с 23 по 26 октября в Госдуме.

Станислав Воскресенский написал в Facebook, что намерен вывести регион в число передовых, опираясь на таланты и инициативу местных жителей.

Андрей Воробьев в Instagram поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

Олег Королев сообщил, что ОЭЗ "Липецк" победила в двух номинациях международного рейтинга.

Алексей Цыденов рассказал, как вызывал скорую помощь прохожему.

Андрей Травников сообщил в Facebook, что приехал в Москву, чтобы принять участие в энергетическом форуме.

Егор Борисов обратился к жителям республики в связи с аварией на местной ГРЭС в Instagram и призвал "сохранять спокойствие, не распространять недостоверные сообщения, не сеять панику".

Сергей Морозов сообщил, что ульяновские власти возьмут на себя расходы на похороны летчика Юрия Медведкова, погибшего в Сирии, а также выразил соболезнования родным и близким.

Вениамин Кондратьев поздравил кубанских педагогов с Днем учителя.

Дмитрий Миронов сообщил в Facebook, что работы по установке нового въездного знака со стороны Москвы остановлены.

Александр Козлов написал в Instagram, что в амурском правительстве перестало существовать министерство внутренней и информационной политики.

Юнус-Бек Евкуров написал, что опыт работы в СКФО поможет Михаилу Ведерникову на посту исполняющего обязанности губернатора Псковской области.

Антон Алиханов опубликовал в Instagram отрывок из фильма «Господин оформитель» с хештегом #эзоп. Ролик заканчивался словами «Вы уволены».

Александр Дрозденко опубликовал на своем канале в YouTube встречу с председателем регионального парламента Ленобласти Сергеем Бебениным.

Александр Карлин опубликовал в блоге пост, посвященный обновлению зеленых насаждений.

Александр Никитин разметил в Facebook фотографии улицы Рылеева в Тамбове, на которой расположена Тамбовская областная детская клиническая больница до и после строительства хирургического корпуса, который был открыт летом 2017 года.