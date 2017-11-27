Мама! Будь! Пожалуйста!

/В России/

День мамы заканчивается...И что? И все?.. А завтра? Может нам нужен год МАМЫ?..Может?

Давайте каждый день начинать словами:"Я люблю тебя, мама!"

Сердце ее стучит в такт. Дает силы всем нам. Иногда ничего не скажет. А это значимей длинным речам и нотациям...

"Что будешь утром?". "Носовой платок взял?". "Что у тебя есть постирать?". "Устал?". "Может чайку с лимоном"...

Как сделать, чтобы это не кончалось...Это не вопрос. Это задача. И мы можем внести свой вклад теперь уже в ее жизнь...

Ну а когда уже ответить некому, сверяем себя с ней. Советуемся. И находим ее ответы в луче солнца, в теплом дуновении ветра, резком порыве дождя...Она рядом!

А завтра давайте начнем день со слов любви своей маме. И день, неделя, год пойдут по другому. Проверим?

Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000540185301