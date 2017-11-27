Моряки Балтийского флота проводят операцию по обезвреживанию боеприпасов в Финском заливе

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Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота уничтожили в акватории Финского залива несколько взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Данные о нахождении взрывоопасных предметов на дне залива поступила от специализированной организации, занимающейся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна.

При визуальном осмотре при помощи необитаемого телеуправляемого аппарата на дне Финского залива были обнаружены четыре морских боеприпаса - две плавающие мины, электромагнитная мина и торпеда времен Великой Отечественной войны немецкого производства, лежащих на глубине 30-40 метров неподалеку друг от друга.

Для оперативного решения вопроса в район нахождения взрывоопасных предметов был направлен малый противолодочный корабль «Зеленодольск» с группой водолазов отряда ПДСС ЛенВМБ и специальным оборудованием. По прибытию на место специалисты отряда произвели погружение и доразведку точки обнаружения боеприпасов.

Поднимать боеприпасы на поверхность было опасно, их решили уничтожить на месте обнаружения. Специалисты отряда сделали работу поэтапно, осуществив два подрыва.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту