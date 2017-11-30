«Открытием года» стал предприниматель из Новороссийска Тимофей Ерин

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В заочном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» участвовал 61 человек со всего Краснодарского края, а на финальный тур в Краснодар отправились только 36 претендентов на победу. Новороссийск представил Тимофей Ерин, который в итоге занял второе место в номинации «Открытие года».

Тимофей участвовал в конкурсе со своим проектом магазина спортивных товаров и производством детских спортивных товаров.

- Моя идея объединить всё, что нужно для занятий фитнесом, пауэрлифтингом, тяжёлой атлетикой и кроссфитом, оказалась интересной не только в городе, но и в крае, - пояснил Т. Ерин. – Я собрал спортивное питание, одежду, экипировку и специализированную обувь в одном магазине. Эта идея нашла поддержку.

Как пояснила руководитель отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации муниципального образования город Новороссийск Анна Лубенец, «Молодой предприниматель России» - это проект федерального масштаба, инициированный с целью развития малого бизнеса и популяризации предпринимательства в молодёжной среде. Конкурс проходит на региональном, а затем всероссийском этапе и позволяет выявить наиболее успешных молодых предпринимателей, которые представляют свои проекты в 4-х номинациях: «Производство года», «Открытие года», «Социальный бизнес года» и «Работодатель года».

Источник: Пресс-служба аадминистрации МО Новороссийск