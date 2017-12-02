Незаконная остановка счетчиков магнитом наказуема

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Сразу несколько жителей станицы Тамань Темрюкского района были оштрафованы за незаконное использование магнитов на счетчиках воды. У двоих контролеры службы сбыта РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» обнаружили магниты на водомерах во время сверки показаний, и еще одного похитителя воды удалось выявить с помощью антимагнитной пломбы, установленной ранее на прибор учета.

«Пломба-индикатор всегда срабатывает при направленном действии магнита. Пломбы снабжены капсулой с магниточувствительной суспензией и в случае даже кратковременного воздействия на прибор учета магнитом, индикатор рассыпается по всей капсуле и изменяет цвет», - пояснила Татьяна Фарыга, начальник службы сбыта РЭУ «Таманский групповой водопровод».

За использование магнитов недобросовестным потребителям был произведен перерасчет размера платы исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10 за последние три месяца. Такой перерасчет вылился экономным станичникам в десятки тысяч рублей.

«Любые незаконные манипуляции с приборами учета воды в целях искажения данных о количестве потребленного коммунального ресурса, будь то использование магнита, скручивание показаний, механический взлом и другие приравнены к хищению воды и наказуемы по закону. Недобросовестные потребители наивно полагают, что останутся незамеченными, но рано или поздно факты манипуляций с приборами выявляются, а самовольщики несут соответствующее наказание», - отметила начальник службы сбыта. Также Татьяна Фарыга подчеркнула, что сегодня вода далеко не бесплатная, и ее себестоимость, в частности, зависит и от того, насколько полный объем потребленной жидкости оплачивает население. Поэтому, чем больше неучтенных потерь, в том числе хищений воды, тем дороже она обходится добросовестным потребителям. Другими словами, плата за воду напрямую зависит от того, за весь ли коммунальный ресурс заплатили соседи. Если нет, по чужим счетам придется платить Вам. Вот и получается: одни воруют, другие платят.

«Таманский групповой водопровод» напоминает всем жителям Таманского полуострова: если Вы располагаете информацией о незаконных врезках в систему водоснабжения или манипуляций с приборами учета воды, просьба сообщать о данных фактах по тел.: (86148) 914-73 или 905-05.