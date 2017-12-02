Новогоднюю почтовую марку посвятили волку Забиваке

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В почтовое обращение вышли новогодние почтовые марки с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Маркированная продукция выпущена АО «Марка».

На почтовых марках изображен талисман Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — Волк Забивака в трех разных позах на новогоднем фоне. Номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по территории России и международной пересылке простого письма. Тираж марок – по 660 тыс. экземпляров.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Сочи, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска. Новая почтовая марка гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения.

Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Забивака™ — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Талисман был выбран путем интернет-голосования. Результаты выборов объявлены 22 октября 2016 года. Забивака одет в футболку со словами RUSSIA 2018 и оранжевые спортивные очки. Сочетание белого, синего и красного в футболке и шортах - национальные цвета сборной команды России.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края