На Кубани и в Ставропольском крае проведены совместные антитеррористические учения военнослужащих и подразделений военной полиции

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В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Кубани и Ставропольского края, в масштабе местных гарнизонов и военных городков проведены комплексные тренировки по противодействию терроризму подразделений антитеррора и военной полиции.

В ходе тактико-специальных учений военнослужащие при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» и «Тайфун», блокировали диверсионную группу условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий штаба объединения.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило «зачистку» помещения от условных диверсантов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего.

В завершении специальной операции захваченные условные диверсанты были переданы подразделению военной полиции.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

В завершении тактико-специального учения военнослужащие провели РХБ и инженерную разведку территории штаба в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ

В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями по противодействию терроризму и взаимодействия с подразделениями военной полиции.

Также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям при совершении террористических актов и в случаях угрозы их возникновения. В рамках тренировки военнослужащие отразили нападения условных террористов на объекты воинских частей.

В общей сложности в мероприятиях приняло участие около 700 военнослужащих и было задействовано до 50 единиц военной техники.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа