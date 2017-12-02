На боевое дежурство заступили новейшие ЗРК Бук-М3 и ЗРС С-300 В4

/В России/

В Южном военном округе (ЮВО) для защиты воздушной границы и стратегически важных объектов на боевое дежурство заступили подразделения ПВО, оснащенные новейшими ЗРС С-300В4 и ЗРК Бук-М3.

Для размещения новых комплексов было проведено оборудование и маскировка позиций.

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают противосамолетную и противоракетную оборону. Данная высокомобильная система противовоздушной обороны является единственной в мире системой ПРО – ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2500 км.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Все расчеты комплексов ПВО успешно прошли курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа