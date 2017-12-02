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Владимир Синяговский поздравил женщин воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем матери

24 ноября 2017 года в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы  ст. Северской прошли соревнования «Семейные старты» с детьми с ограниченными возможностями и их родителями в рамках Международного Дня Матери и Международного Дня инвалидов.

В соревнованиях участвовали 21 семья с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-13 лет. Символ соревнований - сказочный цветок – «Цветик – семицветик». Соревнования получились захватывающим и забавными, оставили массу положительных эмоций и впечатлений. Для детей и их родителей были проведены спортивные эстафеты: «Вперед к победе», «Полоса препятствий» и «Паровозик дружбы». 
Во всех соревнованиях ребятам помогали аниматоры и волонтеры. Участники соревнований состязались в силе, ловкости, смекалке, 
быстроте! Также дети и их родители приняли участие в шоу мыльных пузырей, которые организовала администрация МО Северский район.
За волю к победе и участие в соревнованиях все участники были награждены красивыми вкусными подарками от депутата Государственной Думы VII созыва по Туапсинскому избирательному округу № 49 В.И. Синяговского. 
Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника и, конечно же, их мамам.

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Категория: Новости / В России

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Владимир Синяговский поздравил женщин воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем матери