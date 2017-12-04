В Ростовской области юнармейцы приняли участие в перезахоронении 54 солдат и офицеров

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В День неизвестного солдата юнармейцы Кагальницкого местного отделения Ростовской области приняли участие в захоронении останков 54 солдат и офицеров 271 стрелковой дивизии, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года.

В церемонии в с. Васильево-Шамшево на братском погосте «Парка Славы» приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, глава администрации Кагальницкого района, военный комиссар района, а также представители поисковых отрядов, военнослужащие, школьники и местные жители.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа