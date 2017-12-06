Новороссийский комбинат хлебопродуктов запустил новый элеватор с объемом хранения 110 тысяч тонн

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Благодаря реализации проекта по модернизации «Новороссийского комбината хлебопродуктов», в городе появятся 70 новых рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат дополнительные доходы в виде налоговых и иных поступлений в размере 350 млн рублей в год.

Ввод нового элеватора в Новороссийске – это завершение первого этапа комплексной реконструкции комбината.

– Реализованный проект – важный шаг по модернизации экспортоориентированной логистической инфраструктуры. Благодаря строительству новых портовых элеваторных мощностей и дальнейшему развитию инфраструктуры, Россия сможет существенно увеличить объемы экспорта зерна до 70-80 млн тонн в год, – отметил на открытии предприятия первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов.

Так, ввод в эксплуатацию нового элеватора позволит увеличить объем единовременного хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта до 240 тысяч тонн и значительно снизить логистическую нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Кроме того, увеличится количество обрабатываемых культур и будут формироваться полные судовые партии товара.

Как подчеркнул вице-губернатор Андрей Коробка, данный проект является стратегическим для региона.

– Наши ежегодные урожаи уже достигли 14,7 млн тонн зерна. Поэтому для нас важно не только сохранить, но и расширить свои экспортные возможности. Увеличение мощностей «Новороссийского комбината хлебопродуктов» позволяет решить эту задачу за счет более доступной логистики, совершенствования инфраструктуры, – прокомментировал заместитель главы края.

По его словам, реализация этого проекта решит и социальные задачи, такие как создание новых рабочих мест и поступление новых налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края