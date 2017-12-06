На Кубани прошли первые зимние полеты «Аллигаторов» и «Терминаторов»

/В России/

В Краснодарском крае состоялись первые в зимнем учебном периоде тренировочные полеты экипажей армейской авиации Южного военного округа (ЮВО). Летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе совместных учебно-тренировочных полетов.

Во время практических занятий ударные вертолеты Ка-52 осуществляли сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих условное десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение - полет по маршруту в заданный район.

Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут учебно-боевые стрельбы по наземным целям, которые пройдут на авиационном полигоне на территории Кубани.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа