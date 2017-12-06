Авиакомпаниям предоставлено право отказывать в продаже билетов пассажирам, внесённым в чёрный список

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 426 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования договора воздушной перевозки Федеральным законом вносятся изменения в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации.

В частности, новым пунктом 4 статьи 786 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается, что в случаях, предусмотренных статьёй 1071 Воздушного кодекса Российской Федерации, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, внесённого в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.

Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.