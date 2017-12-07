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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает, что имеются факты выявления, вошедшего с 01.07.2017 года в перечень карантинных объектов на территории Российской Федерации, карантинного вредителя - дубовой кружевницы.

Клоп дубовая кружевница повреждает дубы следующих видов: черешчатый, скальный, турецкий, венгерский, пушистый, белый, крупноплодный, каштановый, грабы, ясени, бук, а также робинию, вяз, и клён. К числу неосновных кормовых растений относится каштан американский, яблони, шиповник, малина и ежевика.

Клопы локализуются, как правило, на нижней стороне листьев, там же происходит и откладка яиц. Наличие листьев с признаками хлороза – белыми или бледно-желтыми пятнами, небольшими по размеру, а на нижней стороне листа – черных, глянцево-блестящих, мелких часто шарообразных экскрементов может являться свидетельством заселения дерева дубовой кружевницей.

По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края в России пока нет зарегистрированных препаратов, способных уничтожить очаги клопа-кружевницы.

Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства включил изучение вредителя и разработку методов борьбы с ним в тему государственного задания на 2017—2018 годы.