Военные синоптики Каспийской флотилии составили прогноз погоды на начало 2018 года

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Военные специалисты Гидрометеорологического бюро (ГМБ) Каспийской флотилии предоставили свой прогноз погоды жителям Астраханской области на декабрь текущего и январь нового года.

Военные синоптики собирают данные со всех метеостанций, находящихся на территории Каспийской флотилии, а также со специальных приборов, установленных на кораблях и воинских частях. При составлении карты погоды учитывается перемещение фронтов, циклонов и антициклонов, а также тенденция их движения. Данные с таких приборов, как барограф и аспирационный психрометр собираются непрерывно, что даёт оправдываемость прогноза на 98 %.

Специалисты ГМБ Каспийской флотилии анализируют всю полученную информацию и составляют долгосрочный и краткосрочный прогноз погоды.

Гидрометеорологическое обеспечение Каспийской флотилии является неотъемлемой частью в планировании боевой подготовки и выполнении поставленных задач.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа