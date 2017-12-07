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Юнармейцы под Волгоградом впервые увидели вблизи фронтовые бомбардировщики Су-24М

Впервые в смешанном авиационном полку Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области состоялась экскурсия для представителей регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» с демонстрацией вооружения, военной и специальной техники.

Юнармейцам была показана авиационная техника, специальная техника для поддержания боеготовности аэродрома, высотное снаряжение летного состава, парашютно-десантное снаряжение.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР продемонстрировали в небе фигуры высшего пилотажа, а после полетов, ребята смогли рассмотреть и потрогать вблизи, под рассказы опытных летчиков о возможностях данных самолетов.

Кроме того, юные патриоты смогли оценить условия проживания летчиков и качество армейской пищи. В акции, приняло участие около 40 представителей движения.

Всего, в учебных заведениях на территории Волгоградской области в рядах движения «Юнармия» состоит более 1200 детей юнармейцев.

Источник: Пресс-службы Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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