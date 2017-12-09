Россия поддержала план по реставрации сооружений Брестской крепости

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Распоряжение от 7 декабря 2017 года №2730-р. Российской Стороной одобрен проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"».

Проектом предусмотрена разработка проектно-сметной документации, ремонтные и реставрационные работы на объектах крепости, консервация руин и обеспечение безопасного доступа в Цитадель (Центральный остров), разработка научно-проектной документации, архитектурно-художественных решений и монтаж экспозиций.

Всего проектом предусмотрена реализация в 2018–2020 годах 16 мероприятий с общим объёмом финансирования до 320 млн российских рублей из бюджета Союзного государства.

Реализация проекта позволит улучшить состояние уникальных историко-культурных объектов Брестской крепости, будет способствовать сохранению историко-культурного наследия Республики Беларусь и Российской Федерации, укреплению российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры, туризма.

Источник: Правительство РФ