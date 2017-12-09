Крипто-энтузиастов, блокчейн-евангелистов, героев ICO, децентрализированных хайперов и просто героев своего времени 13 декабря найдет награда RcryptA

/В России/

13 декабря 2017 года в Москве, в первом в мире технологичном ресторане Gadget Studio состоится церемония вручения первой общенациональной российской премии в области блокчейн технологий, криптовалют, майнинга, токенов и ICO - «Russian Crypto Awards» («RcryptA»). Главная крипто-премия страны будет вручена по 13 номинациям (среди которых: «ICO года», «Крипто СМИ года», «Децентрализованный проект года», «Государственная крипто – инициатива года», «Блокчейн евангелист года», «Крипто-хайп года»).

Гостями первой российской крипто-премии станут компании-лидеры в области блокчейн разработок, государственные и общественные деятели, известные российские крипто-энтузиасты и проекты, крипто-инвесторы, бизнесмены, представители финансовой отрасли, интернет деятели.

Официальным партнером Премии RcryptA в этом году стала крупнейшая в мире социальная сеть для трейдеров - eToro, которая объединяет уже более 6 млн зарегистрированных пользователей из 140 стран. Компания уделяет пристальное внимание развитию новых технологий в мире Fintech, миссия eToro - предоставить частным инвесторам простой доступ к финансовым рынкам и сделать трейдинг понятным и прозрачным. Самое главное - площадка позволяет своим пользователям легко инвестировать в криптовалюты, в 2017 году eToro запустила новый продукт - Crypto CopyFund, который позволяет диверсифицировать риски при инвестировании в криптовалюты и торговать не только биткойном и эфириумом, но и другими мировыми криптовалютами, такими как: Dash, Litecoin, XRP, ETC, Bitcoin Cash.

Источник: rcrypta.ru