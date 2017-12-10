В России прошли митинги бюджетников в поддержку Виталия Мутко

/В России/

МОСКВА. ИНТЕРСАКС. По всей стране прошли стихийно организованные митинги бюджетников в поддержку руководства страны. «Мы не дадим в обиду Гейропе наших спортсменов и чиновников. Сегодня мы все Мутко – оболганные, униженные, но непобежденные», – заявили в Оргкомитете движения «Я – Мутко».

Тысячи работников бюджетных организаций – школ, поликлиник, соцчреждений – вышли на митинги в Москве, Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде и еще десятке городов. В знак поддержки люди несли свечи и баночки с мочой к зданию Министерства спорта на улице Казакова, которое в 2012-2016 годах возглавлял Виталий Мутко.

– Я пришла сюда и принесла свою мочу, чтобы доказать чиновникам МОК: русская моча чистая как слеза ребенка. Вот сами посмотрите, – сказала корреспонденту Интерсаксу Ольга Николаевна, учительница по физкультуре средней школы номер 717 г. Москвы.

Вице-премьер Виталий Мутко поблагодарил всех за поддержку и пообещал продолжить работу на благо российского спорта. Мутко заверил, что ему «поссать на решение МОК». Он предложил направить в секретариат организации в Лозанне столько баночек с мочой, сколько нужно, чтобы «замочить олимпийское движение в сортире».

Свою причастность к допинговым скандалам Виталий Мутко отрицает: «Я не в курсе, что Родченков там химичил. Я в этом время ел черную икру и поднимал бокалы с шампанским за победу наших атлетов». Он добавил, что впредь никому больше не позволит «копаться в моче российских спортсменов».

Между тем источник в Правительстве РФ заявил, что Виталий Мутко переназначен "нейтральным вице-премьером". "Для Виталия Леонтьевича ничего не изменится: как и раньше, он будет нейтрально относится к своим обязанностям. Единственное – на заседаниях Правительства теперь ему запрещено сидеть под российским флагом".

Тем временем стало известно, что Олимпийский комитет России сменит «прописку» и переедет из Москвы в город Саки, расположенный в Крыму.

Источник: http://intersucks.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/v-rossii-proshli-mitingi-byudzhetnikov-v-podderzhku-vitaliya-mutko/