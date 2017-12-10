Роскомнадзор заблокировал более 40 «зеркал» торрент-трекеров

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В рамках реализации «антипиратского» закона Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа на территории России к 41 «зеркалам» (копиям) торрент-трекеров, заблокированных ранее Мосгорсудом на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав.

Решениями Минкомсвязи «зеркалами» признаны копии торрент-трекеров: rutor (18 «зеркал»); rustorrents (9); rutracker (5); nnm-club (5); goldenshara (2); torrentino (2). Доступ к ним в настоящий момент ограничивается операторами связи.

Законодательная норма об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов, заблокированных ранее Мосгорсудом в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав, действует с 1 октября 2017 года. Решения о признании сайта копией пиратского интернет-ресурса принимаются в Минкомсвязи России. Операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории Российской Федерации, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи.

С 1 октября в Роскомнадзор поступило в общей сложности 295 решений Минкомсвязи о признании сайтов «зеркалами» (копиями) заблокированных в России пиратских сайтов.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность в интернете установлены статьями 15.2, 15.6, 15.6-1 и 15.7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в Сети любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решения об ограничении доступа к «пиратским» сайтам принимает Московский городской суд.

Источник: Роскомнадзор