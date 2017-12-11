Петровский Андреевский стяг поднимают на Балтийском флоте

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11 декабря отмечается День утверждения Андреевского флага – боевого знамени военно-морского флота Российской Федерации.

318 лет назад в 1699 году назад царь Петр I собственноручно изобразил в рисунках, а затем и подписал указ об утверждении корабельного знамени Российского флота, названного в честь апостола Андрея Первозванного. Андреевский флаг это символ гордости, мужества и героизма наших моряков, отдавших жизни в морских сражениях во имя победы и славы российского государства.

Ежедневно ранним утром сотни кораблей и судов военно-морского флота России от Тихого океана до Балтики отсчитывая секунды точного времени, приступают к ритуалу подъёма кормового и носового Андреевских флагов.

Один из таких кораблей - корвет Балтийского флота «Стойкий» его экипаж построен на корме. Полотнище флага корабля к месту подъема выносит, и укрепляет его на флагштоке корабельный сигнальщик. Под звуки сигналов точного времени ровно в восемь часов командир корабля подает команду: - Флаг и гюйс поднять! Флаг поднят, затем экипаж исполняет Государственный Гимн Российской Федерации.

На каждом корабле существует специальное место шкаф, где хранятся флаги. За их содержание и состояние отвечает сигнальщик, в его обязанности также входит подъем стеньговых флагов по различным сигналам и событиям, происходящим на корабле.

Впервые в новейшей истории России Андреевские флаги 26 июля 1992 года новые флаги были торжественно подняты на кораблях ВМФ. Согласно Указу устанавливался военно-морской флаг России: белый с голубым Андреевским крестом и восстановленный дореволюционный вариант нового гюйса. Ширина голубой полосы на военно-морском флаге установлена в 1/10 часть длины флага. В 2000 году голубые полосы на Андреевских флагах стали синими.

В наши дни корабли Балтийского флота, во время дальних походов демонстрируют Андреевский флаг в Атлантическом и Индийском океанах, Северном и Средиземном морях.

Благодаря кораблям ВМФ России, Андреевский флаг появляется во всех стратегически важных точках мирового океана. Моряки с гордостью несут службу под этим знаменем, сохраняя и приумножая традиции флота России.