Что Брянский клад рассказал о праславянской эпохе?

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Ученые из России, Белоруссии, Польши и Украины во вторник и среду обсудят результаты изучения уникальной находки - Брянского клада, найденного в 2010 году комплекса из более 200 предметов, которые датируются концом II - началом III века нашей эры. Изучение этой находки позволило историкам и археологам существенно дополнить картину связей праславянских народов с римскими территориями.

Клад был обнаружен в Суземском районе Брянской области в апреле 2010 года. Ученые узнали о находке, когда тот, кто его обнаружил, стал искать возможность оценить вещи для их дальнейшей продажи. Сотрудники Управления ФСБ по Брянской области смогли убедить его передать клад в Государственный Исторический музей. Впервые клад был представлен общественности в августе 2012 года.

Брянский клад содержит более 200 изделий из металла и стекла. Наибольший интерес вызывают парадные женские украшения с эмалевыми вставками (браслеты, гривны, фибулы, нагрудные цепи), а также предметы мужской элитарной культуры – детали питьевых рогов и рукоять плети.

Украшения Брянского клада известны под названием «восточноевропейские выемчатые эмали». В этом стиле, изучению которого посвящено множество работ археологов России, Украины, Белоруссии, Польши и Литвы, сочетаются технологии, пришедшие в варварскую Европу из римских провинций, и эстетические представления ранних славян и древних балтов, в ареале расселения которых были распространены подобные вещи. Поднепровье и Прибалтика, где, вероятно, производились «варварские» украшения с эмалями, - единственные области за пределами Римской империи, где в то время получило развитие эмальерное производство, ранее унаследованное римлянами от кельтов. В ходе исследования клада ученые смогли по-новому ответить на многие вопросы, связанные с распространением и развитием этого стиля.

«Изучение технологии изготовления эмалевых вставок Брянского клада по сути впервые позволило сделать вывод о том, что происходящие из него украшения (равно как и другие "парадные", "статусные" предметы в стиле варварских эмалей) делались не местными мастерами-литейщиками с использованием привозных бус, как это считалось ранее, а, вероятно, провинциально-римскими ремесленниками, профессиональными эмальерами "на заказ" для местного днепровского населения в соответствии с локальными вкусами и традициями», – говорит Ольга Румянцева, научный сотрудник Института археологии РАН.

Обсудить новейшие открытия и достижения в области изучения «восточноевропейских эмалей», привлекающей внимание ученых уже на протяжении века, соберутся ученые из России, Украины, Белоруссии и Польши. Гостям семинара будут показаны и сами находки из Брянского клада, получившие новую жизнь благодаря работе реставраторов Государственного Исторического музея.

Источник: Институт археологии РАН