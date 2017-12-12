Всего за месяц подержанные машины подорожали в среднем на 5%

/В России/

В течение месяца (с октября по ноябрь 2017) средняя цена подержанного автомобиля в России увеличилась на 5% (с 437400 руб до 460443 руб). По мнению аналитиков онлайн-аукциона CarPrice, рост цен в следующем году на подержанные авто продолжится.

Наибольшую динамику роста цен продемонстрировали седаны, подорожав за месяц почти на 13%. Напротив, внедорожники и хэтчбеки подешевели на 0,6% и 0,7% соответственно.

Что касается возраста машин, то наибольший рост цен продемонстрировали авто 7-9 лет (7,2%, с 368815 руб до 397590 руб). Высокую динамику показали также машины сегмента 3-5 лет (5,7%, с 633394 руб до 672250 руб) и более 10 лет (4,9%, с 275298 руб до 289485 руб). При этом, цены на машины 5-7 лет снизились на 2,9% (с 496731 руб до 482044 руб).

«Большинство наиболее востребованных моделей на рынке – это седаны. Именно поэтому седаны дорожают быстрее других. Ноябрьский рост цен, с одной стороны, продиктован сезонностью – ближе к зиме цены всегда повышаются. Но в этом году к сезонности добавляется еще один важный фактор. Три года назад начался серьезный рост цен на новые машины. Вторичный рынок всегда повторяет тенденции рынка новых машин, но с отсрочкой в два-три года. По этой причине, подержанные автомобили будут дорожать и в следующем году. Это коснется в первую очередь трехлетних машин 2015 года выпуска, где рост будет порядка 20%. В связи с этим я бы советовал тем, кто собирается приобретать автомобиль, не откладывать покупку надолго. Дешевле уже не будет», - говорит Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Рост цен на автомобили происходит неравномерно, поэтому у покупателей все еще есть шансы купить машину по старой цене. Так, если рассматривать наиболее востребованные модели, то на некоторые из них, как например, Chevrolet Lacetti, цены в течение месяца выросли на 13,7%, а на другие – например Ford Focus 3 – рост составил всего 0,6%.