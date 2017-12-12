Мясо без сопроводительных документов обнаружено на предприятии по производству полуфабрикатов в Тимашевске

/В России/

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ИП Г////// В.А., осуществляющего деятельность по заготовке, хранению и переработке мясосырья промышленной выработки, производству и реализации полуфабрикатов из мяса в г. Тимашевск выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ. В морозильной камере на хранении находились полуфабрикаты замороженные из мяса птицы (набор для бульона куриный) общим весом 60,190 кг., поступившие без ветеринарных сопроводительных документов.

Вышеуказанное является нарушением ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993г № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2, 3 приложения № 1 к Приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По данному факту составлен протокол ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф в размере сумму3 000 рублей, выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии.