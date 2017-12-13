Призывник из Калининградской области отправится служить в научную роту

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На областном сборном пункте военного комиссариата Калининградской области прошло торжественное мероприятие по отправке призывников для прохождения военной службы в новом подразделении Вооружённых Сил Российской Федерации — научной роте.

Выпускник Калининградского государственного технического университета был отобраны из нескольких претендентов для прохождения службы в научной роте ВМФ Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Церемония присвоения первого воинского звания «рядовой» и вручение военного билета вчерашнему студенту прошла на территории областного сборного пункта. С напутственными словами к призывнику обратились представители командования Балтийского флота, администрации Калининградской области, общественных организаций.

Научная рота — новое подразделение Российской армии, в котором военнослужащие после обязательного курса молодого бойца будут заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения