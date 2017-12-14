Ёлка, которая исполняет желания

/В России/

В Геленджике, как и по всей Кубани, с 15 по 25 декабря в седьмой раз пройдет акция «Ёлки желаний». Приобрести подарок и подарить его детям из неблагополучных семей, детям-сиротам и детям, которые проходят лечение в больнице, может любой желающий.

Ёлка, на которую волонтеры повесят детские открытки с заветными желаниями юных геленджичан, будет установлена в торговом центре «Мир детства» по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.6(территория ООО «Фиброус»).

Для того, чтобы почувствовать себя настоящим Дедом Морозом, необходимо снять с елки открытку-желание, приобрести подарок и передать его волонтерам. Они доставят подарок ребенку на дом.

Однако можно поздравить малыша и самостоятельно - на открытке будет указана вся необходимая информация.

Давайте вместе подарим праздник и тепло самым маленьким и нуждающимся в нашей заботе жителям города. Пусть благодаря вам исполнятся их заветные мечты, и детские лица озарятся улыбкой.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт