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Григорий Явлинский прокомментировал приговор Алексею Улюкаеву

Суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Его виновность в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина полностью доказана, решила судья. Приговор на своей странице в Facebook прокомментировал председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Можно быть таким, как Немцов, а можно — таким, как Улюкаев. Исход одинаковый. Система такая. Она не терпит здравого смысла. Никакого и ни в чем. Восемь лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает. Ни малейшего. Ничего не выглядит доказанным, главный «свидетель-организатор» Сечин в суд не является и из дела исчезает. Накануне Путин все это публично оправдывает и говорит, что «решить может только суд». Вот такое у нас правосудие. И это только начало».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

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Категория: Новости / В России

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