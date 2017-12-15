В Москве прошел Голицынский Фестиваль вин и коньяков

/В России/

12-13 декабря в «Галерее художника» на Пречистенке, располагающегося в здании архитектурного памятника XVIII века – Дома Долгоруковых прошел Голицынский Фестиваль вин и коньяков. Аура старинной Москвы, прикосновение к культурному наследию России – такой настрой как нельзя лучше подходит для раскрытия основной идеи Фестиваля – возрождение традиций русского виноделия, заложенных князем Львом Сергеевичем Голицыным.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства сельского хозяйства. Организаторы фестиваля Федерация рестораторов и отельеров России, «КИТМЕДИА ГРУПП» и автономная некоммерческая организация «РОСТВИНО» считают, что для того, чтобы вернуть нашему вину имидж высококачественного сельскохозяйственного продукта, изготовленного из винограда, выращенного на территории России, нужна системная информационно-просветительская работа, важнейшей частью которой стал «Голицынский Фестиваль».

В этом году Фестиваль проходил в два этапа. В 1-й день мероприятие посетили представители федеральных и городских министерств и ведомств, руководители общественных профильных организаций, винные эксперты, профессиональная аудитория – рестораторы, представители дистрибьюторского звена и розницы, а во второй день - широкая аудитория потребителей, по входному билету.

Голицынский Фестиваль стал не только местом встречи виноделов и винолюбов, но и дискуссионной площадкой для представителей власти, виноделов и участников рынка алкогольных напитков. В этом году в рамках Фестиваля прошелКруглый стол «Вина географического наименования – путь к потребителю». Министерство сельского хозяйства отчетливо понимает, что развитие площадей виноградников и производства вина неотделимо от роста спроса на отечественные вина, от лояльности потребителя и товаропроводящей цепочки. Чем выгодней будет производство вина полного цикла, тем больше удастся привлечь инвестиций в отрасль. Данным Круглым столом организаторы инициировали общественную дискуссию, дали ответы на вопросы, которые волнуют российских виноделов и тех, кто рассматривает данный вид деятельности, как объект для инвестиций. На семинаре прозвучали вопросы: Как производителям «Географии» заинтересовать оптовиков и дистрибьюторов? Что предложить региональным и федеральным ритейлерам России? Даст ли эффект введение ввозных пошлин на импортную винную продукцию? В каких ценовых нишах должно развиваться виноделие? Как рекламировать и продвигать российские вина? Насколько готовы виноделы, в том числе малые, к интернет-торговле?

На все вышеперечисленные и другие вопросы, отвечали спикеры Круглого Стола, среди которых были: Бухаров Игорь Олегович (Федерация рестораторов и отельеров), Катрюхин Борис Александрович (НП Винодельческий Союз), Павленко Янина Петровна (Массандра ГК НПАО), Титов Павел Борисович (АБРАУ ДЮРСО Русский Винный Дом), Соколов Алан Алексеевич (Ассоциация производителей игристых вин), Немцева Юлия Анатольевна (AdConsul).

После Круглого стола начал работу салон вин и состоялось официальное открытие Фестиваля.

Главным гвоздем программы стала Церемония награждения победителей Конкурса «Золотой Лев».

Лучшим белым вином стало «Шардоне» от торговой марки «Новое русское вино» (компания «Дельта клаб»), произведенное на Винодельне «Юбилейная», лучшим красным вином стало «Мерло 2016» от семейной винодельни Вальма, лучшее игристое вино - Victor Dravigny extra brut, 2014 от Русского винного дома «Абрау-Дюрсо», лучшее десертное вино - ликерное выдержанное белое "Солнечная долина", лучший российский коньяк - коньяк ОС Багратион от Кизлярского коньячного завода.

Ознакомится со всеми результатами конкурса можно по ссылке и во вложении: https://yadi.sk/i/-x6AzllG3QcpoZ

Помимо дегустационного конкурса, деловой программы и винного салона на фестивале проходили мастер-классы ведущих производителей и экспертов отрасли:

12 декабря:

Презентация вин линейки Резерв от Винодельни «Юбилейной». Ведущий: Сергей Невский

13 декабря:

Презентация вин ALMA VALLEY. Ведущий: Игорь Сердюк.

"Эногастрономический практикум. Вино и сыр. Этюд в патриотических тонах". Ведущий: Владимир Цапелик

Легкий джаз, бокал вина, новогодняя елка - все эти атрибуты создали прекрасный заряд отличного настроения гостям и участникам Фестиваля. Теперь «Голицынский» запомнится не только как встреча виноделов с партнерами и потребителями, но и настоящая «новогодняя увертюра», где все смогли окунуться в атмосферу праздника.