/В России/

Крымские аграрии впервые отправили зерно на экспорт

Сельхозпроизводители Крыма впервые экспортировали за рубеж продовольственную пшеницу, сообщил «ТАСС» министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур составил более 1, 7 млн тонн. Тем самым мы смогли полностью обеспечить потребности республики в качественном зерне и даже появилась возможность экспортировать продовольственное зерно в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию», - сообщил он на заседании президиума крымского парламента. 
Общий объем поставок в эти страны составил 600 тыс. тонн, сказал министр Рюмшин. Ранее сообщалось, что урожай 2017 года в Крыму стал рекордным за последние восемь лет. Впервые с 2009 года была превышена отметка валового сбора в 1,7 млн тонн. 
В 2016 году на полуострове было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/17674-Krymskie-agrarii-vpervye-otpravili-zerno-na-jeksport

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Крымские аграрии впервые отправили зерно на экспорт

Посетительница кемеровской поликлиники испытала "дикий ужас" от очередей

Марадона о том, что Роналду назвал себя лучшим в истории: «Хватит прикалываться»

Следствие старается выявить всю цепочку террористов, чтобы предотвратить подобные акты

Эксперт: каждая из 32-х сборных ЧМ-2018 может очаровать весь мир