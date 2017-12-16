Крымские аграрии впервые отправили зерно на экспорт

Сельхозпроизводители Крыма впервые экспортировали за рубеж продовольственную пшеницу, сообщил «ТАСС» министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур составил более 1, 7 млн тонн. Тем самым мы смогли полностью обеспечить потребности республики в качественном зерне и даже появилась возможность экспортировать продовольственное зерно в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию», - сообщил он на заседании президиума крымского парламента.

Общий объем поставок в эти страны составил 600 тыс. тонн, сказал министр Рюмшин. Ранее сообщалось, что урожай 2017 года в Крыму стал рекордным за последние восемь лет. Впервые с 2009 года была превышена отметка валового сбора в 1,7 млн тонн.

В 2016 году на полуострове было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.