В выходные дни актеры театра и кино десантируются на территории российской военной базы ЮВО в Абхазии

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С 16 декабря текущего года на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые стартует двухдневная акция «Кинодесант».

В рамках мероприятия в военное соединение прибудут до 50 известных российских актеров театра и кино, эстрадных исполнителей и.

В ходе акции будут проводиться спортивные мастер-классы и гала-концерты, а также творческие встречи военнослужащих базы и членов их семей со «Звездами».

Особым моментом приезда «кинодесанта» станет презентация и премьерный показ новогоднего художественного фильма.

Спланированная акция «Кинодесант» организована руководством Министерства обороны России и проводится периодически в различных военных гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа