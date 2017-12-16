В выходные дни актеры театра и кино десантируются на территории российской военной базы ЮВО в Абхазии
С 16 декабря текущего года на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые стартует двухдневная акция «Кинодесант».
В рамках мероприятия в военное соединение прибудут до 50 известных российских актеров театра и кино, эстрадных исполнителей и.
В ходе акции будут проводиться спортивные мастер-классы и гала-концерты, а также творческие встречи военнослужащих базы и членов их семей со «Звездами».
Особым моментом приезда «кинодесанта» станет презентация и премьерный показ новогоднего художественного фильма.
Спланированная акция «Кинодесант» организована руководством Министерства обороны России и проводится периодически в различных военных гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа