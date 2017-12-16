Гранатометчики Балтийского флота отрабатывают уничтожение бронетехники противника

/В России/

В рамках планового учебно-методического сбора гранатометчики береговых и сухопутных войск Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области отработали уничтожение бронетехники и живой силы условного противника.

На практическом этапе занятий гранатометчики отработали ведение разведки, определение видов целей и расстояние до них, а также уничтожениебронетехники и живой силы условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами с взрывателями мгновенного действия. Стрельбы проводились из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В ходе проведения боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, военнослужащие поразили порядка 300 мишеней, израсходовав при этом более 200 гранатометных выстрелов.

Особое внимание при проведении мероприятий боевой подготовки уделено обучению особенностям стрельбы в различных погодных условиях и специфике тактических действий в составе боевых групп. Также отрабатываются приемы действий в засадах и борьбы со снайперами условного противника.

Мероприятия боевой подготовки стартовали в начале декабря и продлятся до конца месяца. В общей сложности, в них задействовано более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений армейского корпуса Балтийского флота.

Источник: ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ