Снайперы ЮВО проходят подготовку с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов

/В России/

В Республике Северная Осетия - Алания на общевойсковом полигоне "Шалхи" начался сбор со снайперами мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО). В нем принимает участие более 100 военнослужащих бригады.

На занятиях по тактической и специальной подготовке снайперы научатся скрытно передвигаться и маскироваться с использованием табельных и подручных средств, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь.

Основной упор в подготовке делается на отработку новых способов действий снайперских подразделений с учетом боевого опыта в современных вооруженных конфликтах.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы будут учиться готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок СВ-98 в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. метров.

При обучении снайперов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации - «Федерация практической стрельбы России». Суть данных методик заключается в создании на занятиях по стрельбе постоянно меняющейся мишенной обстановки, сложных условий выполнения упражнений, а также внедрение в процесс обучения соревновательных элементов.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа