Экипаж подводной лодки Балтийского флота «Дмитров» вышел в море для выполнения учебных задач

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Экипаж дизельной подводной лодки Балтийского флота «Дмитров» покинул Балтийск и вышел в море для отработки задач в морских полигонах.

За время выхода экипаж проведет условные торпедные стрельбы и противолодочные и противокорабельные учения. Кроме торпедных стрельб, экипаж подлодки за время перехода отработает десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.

Субмарины проекта 877, к которым относится подводная лодка Балтийского флота "Выборг", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.