Институт культуры принял участие во Всероссийской ассамблее иностранных студентов

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Студенты Краснодарского государственного института культуры Гайк Насоян (директор филиала АИС Краснодарского края), Ника Голуб и Махмуд Альдабет (студент из Сирии) приняли участие во Всероссийской ассамблее иностранных студентов. Она прошла в Майкопе.

Принять участие в съезде приехало более 300 студентов из вузов Москвы, Казани, Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Майкопа, Краснодара и других городов.

Почетным гостем мероприятия стал президент Ассоциации иностранных студентов России Аду Яо Никэз.

В рамках ассамблеи прошла конференция, на которой участники поделились опытом работы с иностранными студентами в вузах. Студенты КГИК рассказали о комплексе мероприятий, направленных на оказание помощи в социальной адаптации иностранных студентов, прибывших на обучение в Краснодарский государственный институт культуры.

Участники также посетили фестиваль национальных культур и экскурсии по республике.

Источник: Пресс-службы ректора КГИК