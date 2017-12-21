Это не дискотека! Жириновский готов стать политиком №2 в России

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Лидер ЛДПР снова хочет стать президентом. Эксперт не исключает, что ветеран российской политики еще может удивить электорат.

«ЛДПР! Могущество и сила! Наш закаленный дух непобедим!», - запели российские либерал-демократы на XXXI съезде партии 20 декабря, приветствуя появление на трибуне своего лидера Владимира Жириновского. Повод для торжественных песнопений был особенный. Старожил российской политики объявил о намерении побороться за пост первого лица страны уже в шестой раз.

«Вы понимаете, что в Европе никто не в состоянии баллотироваться шесть раз? Это ведь не дискотека, это не встреча Нового года. Нужно трясти своим интеллектом, доказать, что твои мозги лучше миллионов наших граждан», - рассуждал Жириновский.

Сопартийцы одобрили выдвижение лидера единогласно. За кандидатуру Жириновского проголосовали 100 человек. В декабрьском соцопросе Левада-Центр прочит политику 8% голосов, что делает его вторым по популярности кандидатом после Владимира Путина.

Согласно данным соцопроса на 17 декабря, действующего президента готовы поддержать 61% избирателей. Давнего конкурента Жириновского – лидера КПРФ Геннадия Зюганова – только 6%. Впрочем, последний еще не объявил о своем намерении баллотироваться. Коммунисты определятся с кандидатом в субботу, 23 декабря, на съезде КПРФ.

Источник: https://polit.info/379236-eto-ne-diskoteka-zhirinovskii-gotov-stat-politikom-2-v-rossii?from=push&utm_source=push