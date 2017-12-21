Подводная лодка Балтийского флота выполнила учебные задачи в Финском заливе

/В России/

Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» в морском полигоне Балтийского флота выполнила элементы курсовой задачи Л-2 .

В соответствии с планом боевой подготовки в Финском заливе экипаж «Дмитрова» провел внутрикорабельные учения по различным видам подготовки. Во взаимодействии с кораблями флота подводная лодка осуществила проводку за тралами, выполнила задачи самостоятельного форсирования минного заграждения и условные минные постановки.

Кроме того, экипаж ДЭПЛ провел условные учебные торпедные стрельбы по надводной цели. Корабль условного противника в ходе данного упражнения обозначал малый противолодочные корабль Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. После выполнения упражнения, подводная лодка отработала задачу выхода из района и уклонения от возможного ответного удара.

Справочно:

Лодки проекта 877 («Варшавянки») являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Чёрная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту