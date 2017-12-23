Роскомнадзор защищает от интернет-пиратов фильмы «Аритмия», «Лига справедливости» и «Легенда о Коловрате»

/В России/

В рамках реализации «антипиратского» законодательства на основании определений Мосгорсуда и обращений правообладателей Роскомнадзор продолжает защищать от пиратов фильмы «Аритмия», «Лига справедливости» и «Легенда о Коловрате», вышедших в российский прокат.

На сегодняшний день меры принимаются в отношении 1 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих «пиратские» копии фильмов с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент.

В настоящий момент противоправная информация удалена с 772 ресурсов. В отношении 92 интернет-ресурсов, которые не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, осуществляется блокировка операторами связи. Остальные пока не ответили на уведомление.

В 2017 году в Роскомнадзор поступило свыше 1200 определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию. В частности, Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными отечественными кинофильмами «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь» а также к популярным американским сериалам «Игра престолов», «Твин Пикс».

Источник: Роскомнадзор