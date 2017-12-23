БДК «Иван Грен» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

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Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен», находящийся на государственных испытаниях в Балтийском море, провел артиллерийские стрельбы по морской цели.

БДК «Иван Грен» в ходе испытаний провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 30-мм артиллерийской установки.

В качестве мишени был задействован корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. В ходе выхода в море были проверены комплексы связи, авиационный комплекс корабля, а также проведены маневренные и скоростные испытания. После завершения испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля, на нем будет поднят Военно-Морской флаг и сторожевой корабль войдет в состав ВМФ.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро".

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту